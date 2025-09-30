Delincuentes armados roban celulares a menores de edad frente a una tienda en Los Olivos

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que delincuentes armados asaltaron a un grupo de menores de edad que se encontraban en el frontis de una tienda ubicada en el distrito de Los Olivos.

Los menores se encontraban parados y algunos sentados en la tienda después de jugar un partido de fútbol, cuando llegó una motocicleta con dos sujetos. Uno de ellos descendió y apuntó con el arma de fuego para robarles sus pertenencias.

"Denme todo, porque los mato a todos. Los mato, los mato a todos. Dame, dame el celular", fue la amenaza del ladrón mientras que los jóvenes solo atinaron a entregar sus teléfonos para que nos les hicieran daño.

Asaltos recurrentes e impacto en menores

Una testigo del hecho, indicó que no es la primera vez que ocurren asaltos en esta zona. La madre de uno de los menores contó que su hijo llegó a su vivienda casi en shock tras el asalto. Cabe resaltar, que la cámara de seguridad de Los Olivos registró el hecho y serviría para identificar a los delincuentes.