Terminó con el rostro contra el pavimento en VES: mujer es arrastrada por delincuente en mototaxi

La violencia con la que operan las bandas delictivas en Lima sigue en aumento. Esta vez, una mujer terminó con el rostro contra el pavimento tras ser arrastrada varios metros por un delincuente a bordo de una mototaxi durante un asalto en la avenida Revolución, en Villa El Salvador.

El ataque ocurrió cerca de las 8 p. m., cuando la víctima regresaba a casa acompañada de su pareja. Según muestran las cámaras de seguridad, un sujeto se acercó en una mototaxi y sin detener el vehículo extendió la mano para arrebatarle el celular. Ella intentó impedir el robo, pero fue arrastrada violentamente, al igual que su pareja, quien caminaba a su lado.

Las imágenes captadas por un negocio de la zona, altamente comercial y transitada, evidenciaron la brutalidad del ataque: la mujer cayó de cara al suelo y por poco el vehículo pasa sobre ella. Testigos señalaron que la mototaxi no contaba con placa visible ni distintivos.

La policía ya revisa las grabaciones para intentar identificar a los responsables, mientras vecinos exigen mayor presencia policial y patrullaje ante el incremento de robos con extrema violencia.