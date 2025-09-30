Más de 250 empresas de transporte acatarán paro el 2 de octubre, advierte Martín Valeriano

La crisis de inseguridad en el transporte público sigue agudizándose. A diario, choferes y cobradores son asesinados por mafias dedicadas a la extorsión, y la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente. Frente a esta situación, el dirigente Martín Valeriano anunció un paro general de transporte urbano formal en Lima y Callao para este jueves 2 de octubre, que contará con la participación de más de 250 empresas.

“Estamos cansados de que maten a nuestros hermanos conductores todos los días. El Gobierno no ha cumplido ninguna de sus promesas y seguimos desprotegidos”, declaró Valeriano, quien cuestionó la falta de resultados del Ministerio del Interior. Aseguró que hasta el momento no se han implementado los drones de vigilancia ni los agentes encubiertos en buses, compromisos asumidos por el ministro Carlos Malaver la semana pasada.

EN DESACUERDO CON PORTAR ARMAS

El presidente de ANITRA rechazó también la propuesta de algunos gremios de armar a conductores y cobradores, pues señala que la seguridad es deber del Estado. “No vivimos en tierra de nadie. La Constitución garantiza la seguridad de la población, no podemos resolver esto con armas”, subrayó.

El gremio exige, entre otras medidas, que se deroguen las leyes que, según afirman, favorecen a la criminalidad, que se utilicen herramientas como la geolocalización para capturar a los asesinos, y que se articule una respuesta integral entre las distintas instituciones del Estado.

Valeriano adelantó que, de no obtener respuestas concretas tras la movilización, radicalizarán sus acciones en un corto plazo. “No vamos a permitir más conductores ni ciudadanos muertos por la indolencia del Gobierno. Si no somos escuchados, saldremos nuevamente a las calles”, advirtió.

Aunque no confirmó si la protesta incluirá el bloqueo de vías, pidió disculpas a la ciudadanía por las molestias que la paralización pueda ocasionar. “Lamentamos el impacto, pero es la única forma de exigir que se nos proteja”, dijo.

Cabe mencionar, que esta manifestación afectará principalmente a Lima Este y la Carretera Central.