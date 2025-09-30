Velan restos de taxista youtuber asesinado por 'falsos pasajeros' en Santa Anita

Los familiares de Rubén Canales Gómez, el taxista youtuber de 29 años que fue asesinado el último lunes por falsos pasajeros para robarle su vehículo, vienen velando sus restos en su vivienda ubicada en el distrito de Santa Anita.

La tía de la víctima señaló en diálogo con Buenos Días Perú que les da tranquilidad que atraparon a los responsables del crimen, pero pidió que no sean liberados. "Necesitamos justicia para que no los suelten, que les den la pena máxima", dijo.

Su familiar contó que la víctima antes se dedicaba a trabajar en un taller mecánico y luego decidió sacar el carro para poder hacer el servicio de taxi, además vendía productos chinos junto a su pareja.

Narra hechos y descarta amenazas previas

Indicó que los sujetos pidieron el taxi a través del aplicativo Indrive y le dieron dos tiros en la cabeza que acabaron con su vida y los planes que tenía junto a su pareja, ya que estaba proyectándose a comprar su casa.

Descartó que la víctima haya recibido amenazas previas por parte de los delincuentes. "Son personas extranjeras que no valen la pena que vivan, le han hecho un daño terrible a la familia", aseveró .

Recuperan vehículo robado

Asimismo, indicó que los familiares se encuentran devastados por la pérdida y reitero su pedido de justicia. Cabe resaltar, que el vehículo robado fue encontrado por el grupo Terna en un hotel en Ventanilla y se encuentra en poder de la Policía.