Polémica en Chosica: profesor es velado sentado con un libro entre las manos

En lugar de un ataúd tradicional, el profesor de karate Henry Delgado fue velado sentado y con un libro entre las manos, como si estuviera leyendo. La escena, registrada durante su funeral en Chosica, rápidamente se viralizó en redes sociales y dividió opiniones.

HABLA FUNERARIA ENCARGADA DE CEREMONIA

Según explicó la funeraria encargada, esta decisión respondió a un último deseo del fallecido. “Nace de la petición del familiar, del último deseo del fallecido. Él decía: ‘el día que muera, quisiera que me velen sentado, no quiero estar dentro de un ataúd’”, detallaron.

Este tipo de ceremonias, conocidas como “velorios exóticos”, no son nuevas. Suelen recrear una acción característica del difunto y se popularizaron en Puerto Rico desde 2008, con casos como el de un paramédico despedido dentro de una ambulancia o un hombre velado mientras jugaba dominó.

Respecto a las preocupaciones sanitarias, la funeraria aclaró que el cuerpo fue embalsamado y desinfectado antes y después del velorio. “Si observan las imágenes, no hay ni una mosca alrededor. Al finalizar, el cuerpo se prepara nuevamente para ser colocado en el ataúd y proceder con el entierro”, señalaron.