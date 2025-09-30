Banda criminal "Los Desalmados del Centro" estaría detrás de crimen de taxista youtuber en Santa Anita

Dos falsos pasajeros asesinaron a un joven taxista de 28 años para robarle su camioneta. El hecho ocurrió cerca de las 5 de la madrugada del último lunes, en la calle Los Musgos, en el distrito de Santa Anita.

Las imágenes de seguridad captaron cómo los sujetos obligaron a Rubén Canales Gómez, a bajar del vehículo y, pese a que no opuso resistencia, le dispararon en la cabeza dejándolo tendido sobre el pavimento.

Detenidos y antecedentes

Durante la tarde del mismo lunes, la policía logró capturar en Ventanilla a los presuntos autores del crimen. Los detenidos, que responden a los alias de 'Cachete', 'Frío' y Pericahuan Antonelo Balvín, pertenecerían a una banda conocida como "Los Desalmados del Centro".

Balvín cuenta con antecedentes por tenencia ilegal de material explosivo. Los detenidos serán puestos a disposición de la Unidad Especializada de la Depincri de Ate-Santa Anita, mientras continúan las investigaciones.

Creador de contenidos

Rubén Canales Gómez era un joven aficionado a la creación de contenido en redes sociales, quien junto a sus amigos había creado un canal de YouTube donde narraban sus vivencias. En uno de sus videos se podía observar la misma camioneta roja que le fue arrebatada durante el asalto. La familia fue notificada de la terrible noticia en la tarde del lunes.