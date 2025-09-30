Detonan explosivo en vivienda de Carabayllo: dejan amenazas contra quienes alquilen a venezolanos

Una noche de terror se vivió en Carabayllo. Delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la puerta de una vivienda ubicada en la calle 3 de Octubre, en la urbanización Jardines de Carabayllo, y dejaron tres cartas con mensajes amenazantes dirigidas a quienes alquilen habitaciones a ciudadanos venezolanos.

La explosión se registró en horas de la madrugada y fue tan potente que no solo destruyó parte de la puerta principal del inmueble, sino que también rompió el concreto de la vereda y levantó la tapa de la caja de gas, lo que generó un grave riesgo para las personas que se encontraban dentro de la casa.

Según contó la propietaria, en el interior se encontraban cuatro menores de edad y un adulto mayor, quienes resultaron ilesos de milagro. “Estoy en shock, no puedo asimilar todo esto. Yo no alquilo domicilios, aquí solo vive mi familia, mis hijos y yo”, declaró la mujer a Buenos Días Perú.

AMENAZAS A EXTRANJEROS

En el lugar fueron halladas tres cartas con mensajes xenófobos. Una de ellas advertía: “Esto es una advertencia a todos los venezolanos y para todos los que están extorsionando y matando a la gente de las empresas y negocios en general. A las empresas que dan trabajo a los venezolanos también les va a pasar lo mismo. Esto va para los que alquilan casa. Justicia popular”.

Otra misiva decía: “No más venezolanos extorsionadores, matones. Dejen de alquilar casa a venezolanos. Justicia popular”.

En un primer momento, la familia pensó que se trataba de un ataque extorsivo, ya que en el mismo inmueble funciona una fuente de soda. Sin embargo, la dueña aseguró que nunca ha recibido amenazas previas.