Ate: delincuente dispara tres veces para robarle celular a mujer

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que una mujer fue interceptada por un delincuente armado cuando regresaba de hacer compras en un centro comercial, en el distrito de Ate Vitarte.

El hecho ocurrió cerca de las 8 de la noche en la zona conocida como Micaela Bastidas cuando la joven se encontraba camino a su casa. El sujeto intentó disparar contra su víctima en tres oportunidades luego de arrebatarle sus pertenencias.

Presentan denuncia y piden más seguridad

Una familiar de la agraviada confirmó que se realizó la denuncia correspondiente y manifestó su preocupación. "Cuantas veces por acá siempre están asaltando", dijo la mujer a Panamericana Televisión.

Las imágenes muestran que la zona lucía solitaria a esa hora, escenario propicio para que los delincuentes actúen con impunidad. Vecinos de Micaela Bastidas esperan que las autoridades refuercen el patrullaje en la zona y que estos actos de violencia no queden impunes.