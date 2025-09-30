Casi linchan a dos sujetos que asaltaron y agredieron a un menor en SJL: piden que no los liberen

La inseguridad en San Juan de Lurigancho volvió a desatar la furia vecinal. Esta vez, dos presuntos delincuentes estuvieron a punto de ser linchados por un grupo de vecinos en la urbanización Los Pinos, luego de asaltar y agredir con un arma blanca a un adolescente de 17 años.

HARTOS DE LA DELINCUENCIA

El hecho ocurrió en la intersección de río Leche con río Moche, donde los sujetos interceptaron al menor para arrebatarle sus pertenencias y, en medio del ataque, le realizaron un corte en el cuello. Al percatarse del asalto, los vecinos salieron de sus viviendas: mientras algunos auxiliaban al herido, otros emprendieron la persecución y lograron capturar a los atacantes.

“Vi que estaban golpeando a unas personas y me acerqué por curiosidad. Eran delincuentes, y obviamente se les trata como tales, a punta de golpe. Creo que no regresarán a delinquir por este barrio”, declaró uno de los testigos.

La indignación llevó a que los vecinos despojaran a los acusados de su ropa, los amarraran y los golpearan mientras esperaban la llegada de las autoridades, que —según denunciaron— tardaron más de 20 minutos en llegar al lugar.

“Le habían cortado parte del cuello y se lo llevaron. No sabemos qué pasará ahora, de repente los sueltan”, comentó otro vecino con preocupación.

Finalmente, la policía logró intervenir y trasladó a los detenidos a la comisaría de Santa Elizabeth, donde se realizan las investigaciones. En su poder se halló un arma blanca, con la que habrían herido al menor.