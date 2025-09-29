Octavo retiro de AFP: solicitudes se podrán presentar desde el 21 de octubre y retiros en noviembre

Este domingo, se oficializó el procedimiento operativo para el octavo retiro extraordinario de dinero de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mediante una publicación en el diario El Peruano.

De acuerdo al documento, se establece que las AFP tendrán un plazo máximo de 90 días calendario para recibir las solicitudes de los afiliados, dando inicio al proceso desde el próximo martes 21 de octubre.

Modalidad de desembolsos

Según la publicación, los afiliados podrán realizar hasta cuatro desembolsos de hasta 1 UIT cada uno, los cuales se hacen de manera progresiva en un plazo de 30 días calendario por cada retiro. En total, el monto máximo a retirar es de S/ 21,400.

Opiniones divididas en la calle

Las opiniones entre los ciudadanos están divididas. Una entrevistada señaló que retirará su fondo porque "es más conveniente", indicando que lo utilizará para una inversión que le servirá para su jubilación.

En contraste, un adulto mayor expresó su preocupación. "Cuando estoy joven, trabajo y tengo todo, pero cuando ya no trabajo, esa es la única pensión que puedo tener mensualmente y si lo retiro me quedó sin nada", dijo.

Posibilidad de desistir solicitud

Para aquellos afiliados que ya hayan enviado su solicitud y deseen desistir, la norma permite comunicarlo a su AFP por única vez, hasta 10 días calendario antes de conocer la fecha de los desembolsos, para revocar pagos programados.