Más de 100 especialistas realizarán cirugías gratuitas a niños con fisura labial y paladar hendido

Una nueva oportunidad para transformar vidas llega al Perú. Más de 100 profesionales de la salud —entre cirujanos plásticos, pediatras, anestesiólogos, enfermeras, odontólogos, terapeutas de lenguaje, psicólogos y nutricionistas— participarán en el Programa Quirúrgico Internacional XXVIII de Operación Sonrisa, que se desarrollará en alianza con el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao.

Del 27 de septiembre al 3 de octubre, la campaña brindará atención integral gratuita a niños, adolescentes y adultos con fisura labial y/o paladar hendido, una condición congénita que afecta el habla, la alimentación, la audición y el desarrollo emocional. Durante la jornada, se evaluará a 180 pacientes y se realizarán 85 cirugías reconstructivas sin costo.

“Cada sonrisa recuperada es fruto del trabajo desinteresado de más de 100 voluntarios locales e internacionales que donan su tiempo y experiencia. Juntos, transformamos la vida de pacientes y familias, devolviendo esperanza y oportunidades”, destacó Lizet Campos, directora ejecutiva de Operación Sonrisa Perú.

CÓMO INSCRIBIRSE

La convocatoria está dirigida a personas de todas las edades que padezcan esta condición, así como a mujeres gestantes cuyos bebés hayan sido diagnosticados, quienes recibirán orientación temprana. Los interesados pueden inscribirse enviando los datos del paciente, diagnóstico, foto y número de DNI al WhatsApp 987 014 816, llamar al (01) 745 7738 o completar el formulario en este enlace.

Además de las cirugías, quienes no sean seleccionados en esta edición recibirán atención multidisciplinaria gratuita en odontología, terapia de lenguaje, nutrición y psicología, y serán incorporados a la base de datos para seguimiento posterior.

En el Perú, la fisura labial y el paladar hendido afectan aproximadamente a 1 de cada 700 recién nacidos. Desde 1999, Operación Sonrisa Perú ha realizado más de 7,500 cirugías gratuitas, reafirmando su compromiso con la salud, la inclusión y el desarrollo integral de la infancia.