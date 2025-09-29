Despedida a Camucha Negrete: familiares y amigos dieron el último adiós a la recordada actriz

El arte y la televisión peruana están de luto. Camucha Negrete, reconocida actriz y conductora que conquistó a varias generaciones con su carisma y talento, fue despedida este fin de semana por familiares, amigos y colegas durante su velatorio en Miraflores. La artista falleció a los 80 años, dejando un profundo vacío en el mundo del entretenimiento.

“Mi abuelita era una persona maravillosa que nos deja luz y amor infinito. Lo único que quería era que estemos tranquilos”, expresó conmovida una de sus nietas, quien recordó la fortaleza con la que Negrete enfrentó sus últimos días.

HASTA SIEMPRE, CAMUCHITA

La actriz venía luchando desde el año pasado contra problemas pancreáticos y hepáticos. Tras superar dos pancreatitis causadas por cálculos en la vesícula, fue operada, pero los médicos detectaron una cirrosis y, posteriormente, un tumor que no pudo ser tratado a tiempo.

Camucha Negrete comenzó su trayectoria en el Café Teatro, pero su gran oportunidad llegó en 1968, cuando Augusto Ferrando la invitó a debutar en televisión en el programa El Tornillo. Sin embargo, su consagración definitiva llegó en los años 80, como parte del histórico elenco de Risas y Salsa, espacio que la convirtió en uno de los rostros más queridos de la comedia peruana.

“No sé qué voy a hacer sin Camucha. Hemos sido muy íntimas, muy cómplices. Hablábamos todo el día por teléfono”, confesó entre lágrimas una amiga cercana.

Al velatorio asistieron también reconocidas figuras como Monique Pardo y Carlos Álvarez. quienes destacaron no solo su talento artístico, sino también su calidez humana y su capacidad para conectar con el público.