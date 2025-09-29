Usuarios de corredores complementarios podrán recargar sus tarjetas a través de Plin

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha puesto en marcha una marcha blanca que permite a los usuarios de los corredores Rojo, Azul y Morado realizar recargas virtuales para sus tarjetas Lima Pass a través de Plin.

El procedimiento es sencillo, los usuarios deben ingresar a la opción "Recarga Transporte" en su aplicación de Plin o banca por Internet, confirmar el monto e introducir el código de la parte trasera de su tarjeta.

Según la ATU, la recarga se hará efectiva en un máximo de 20 minutos. Para activar el saldo, el usuario debe validar la tarjeta en los equipos instalados dentro de los buses de los corredores mencionados.

Usuarios opinan sobre implementación

Algunos usuarios se mostraron a favor de esta implementación. "Me parece bien porque la gente maneja Yape o Plin. Sería más facilidades para las personas y ya no estaría esperando colas y ya desde su celular hace la recarga y ya usaríamos el servicio", dijo una entrevistada.

Otro usuario mencionó que está de acuerdo ya que a veces tiene que hacer colas de hasta una cuadra para realizar las recargas. Por ahora el sistema está en etapa de prueba, pero se espera que en las próximas semanas este método quede habilitado de manera definitiva.