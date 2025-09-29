Vecinos del Cercado de Lima viven hace un mes con filtración de desagüe que amenaza sus viviendas

Vivir entre el hedor de aguas servidas se ha vuelto parte del día a día para decenas de familias del condominio Parque Central, en el Cercado de Lima. Desde hace más de un mes, los residentes —especialmente de las torres R, O y P— enfrentan filtraciones de desagüe que invaden los sótanos, generan un riesgo sanitario y amenazan con debilitar la estructura del edificio.

“El olor es insoportable. Muchos vecinos ya no pueden ni comer con tranquilidad porque se filtra hasta sus departamentos”, contó una de las propietarias. La fuga proviene de una antigua casona contigua al condominio, ubicada en la avenida Colonial, que se encuentra abandonada y en medio de problemas judiciales.

SIN RESPUESTA

La situación comenzó el 9 de septiembre y desde entonces el agua se ha extendido por el sótano y estacionamientos, manchando paredes y provocando que parte del muro ceda. Los vecinos han enviado cartas a las autoridades y a la empresa administradora, pero hasta ahora no reciben respuesta. “Es un riesgo de desastre. Ya presentamos documentos, pero todo es burocrático”, reclamó la presidenta de la junta de propietarios.

Como medida temporal, se ha instalado una bomba para succionar el agua, pero el mal olor persiste. El personal de mantenimiento y seguridad, que debe trabajar en la zona con mascarillas y guantes, advierte que la exposición constante podría afectar la salud de los residentes, incluidos niños y adultos mayores.

El acceso al predio responsable del desagüe está restringido por ser propiedad privada, y el dueño sigue sin responder. Algunas personas que se presentaron recientemente en el lugar afirmaron haberse “enterado recién del problema” y prometieron dar una solución, aunque los vecinos se mantienen escépticos.