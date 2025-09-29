Violento asalto en VMT: destruyen mostrador de tienda de celulares y se llevan S/7 mil

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que delincuentes armados asaltaron con violencia una tienda de celulares. El hecho ocurrió en la zona de Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo.

En las imágenes se observan que dos delincuentes ingresaron al local, uno de ellos se descubre el rostro con arma en mano, mientras que el otro sujeto rompió el mostrador y las micas de protección que separan a los trabajadores de los clientes.

Tras llevarse el dinero, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. Uno de los rostros de los delincuentes quedó registrado por las cámaras de seguridad y se presume que pertenecerían a una banda criminal.

Se llevan S/7 mil y menores presentes en asalto

Uno de los trabajadores tuvo que lanzarse al piso y alzar las manos y llevarse S/7 mil. De acuerdo al dueño del negocio, al momento del asalto habían presentes menores de edad y personas de la tercera edad.

Constantes asaltos en zona