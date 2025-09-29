Santa Anita: asesinan a hombre de un disparo en la cabeza en plena vía pública

Continúan registrándose crímenes en la capital. Esta vez, un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza la madrugada de este lunes 29 de septiembre, en la calle Los Musgos, en el distrito de Santa Anita.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que ocurrió el ataque. Dos sujetos bajan de una camioneta color rojo y al parecer, hacen que la víctima que aún no ha sido identificado, descienda de la unidad.

Uno de los asesinos le propinó un disparo en la cabeza y otro en las extremidades para luego huir a bordo de un vehículo rojo. Mientras que el hombre murió de manera inmediata y quedó tendido en el piso.

Cercan área y espera de levantamiento de cadáver

Hasta el lugar, acudieron peritos de criminalística para recabar las pruebas respectivas y el área se encuentra cercada hasta la llegada de los fiscales de turno para que ordenen el levantamiento del cadáver.