Detonan explosivo en fachada de licorería en Independencia: dueño evalúa cerrar negocio

La ola de extorsiones no da tregua. Esta vez, el blanco fue una licorería en Independencia, donde dos delincuentes colocaron un artefacto explosivo en la puerta del local y dejaron una carta amenazante dirigida a la hija del propietario. El ataque ocurrió el último viernes a las 6:38 p. m., a solo cinco cuadras de la comisaría del distrito.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los sujetos llegan caminando por la avenida María Parado de Bellido. Uno de ellos observa el interior del negocio, da el visto bueno, y segundos después el otro deja un explosivo con la mecha encendida. La detonación sacudió la zona.

“El sonido fue brutal. Pensé primero en mi hijo, que estaba atendiendo el local. Bajé y encontré a todos los vecinos reunidos por el ruido y el polvo que había generado”, relató el dueño.

En el lugar se halló una carta firmada por “Los Injertos de Independencia”: “Sabemos cómo se mueve, sabemos todos sus movimientos. Se tiene que poner en línea con nosotros”, se lee en el mensaje. El hombre contó que hace un mes un sujeto ingresó al local y amenazó a su hija, aunque nunca indicaron un monto de extorsión.

CERRARÍAN LOCAL

La familia ahora evalúa cerrar el negocio por miedo a un ataque mayor. “Si bien han empezado con un artefacto pirotécnico, desconocemos qué puede ocurrir después”, señaló el propietario.

Los vecinos denunciaron que la inseguridad ha aumentado drásticamente en la zona y que, pese a los constantes ataques, la falta de patrulleros impide una respuesta rápida. “Aparenta ser un lugar tranquilo, pero cuando uno se descuida empiezan los robos. Solo hay cuatro o cinco patrulleros para todo el distrito”, reclamaron.

Comercios ubicados en la cuadra 5 de la avenida María Parado de Bellido se han convertido en blanco de la delincuencia. Incluso los mototaxistas que trabajan en la zona denuncian que son extorsionados con el cobro de 10 soles diarios para poder seguir operando.