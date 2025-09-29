Deslizamiento por construcción de tanque de agua afecta dos viviendas en VMT

Dos viviendas resultaron afectadas por el deslizamiento de rocas, debido a la construcción de un tanque de agua. El hecho ocurrió el último sábado en la mañana, en la zona de Central Unificada, en Villa María del Triunfo.

Un equipo de Buenos Días Perú, llegó hasta el lugar y corroboró que una de las viviendas es la más perjudicada. La señora Janet Mendoza contó que las piedras cayeron sobre el techo de calamina y destruyó varios ambientes de su predio.

La mujer contó que ella vive en la zona desde hace más de cuatro años y el año pasado colocaron el tanque de agua en un cerrito el cual se rompió y el agua se estuvo filtrando por las rocas provocando el deslizamiento.

Tanque es sostenido por palos

Por fortuna, la propietaria no se encontraba en su vivienda ni su familia, porque estaba remodelando su predio por las lluvias. El tanque de agua se encuentra con unas rejas delgadas que son sostenidas por unos palos.

Presuntos responsables e instalación de tanque

Un vecino indicó que los responsables del tanque serían Sedapal a través de las empresas "San Miguel y Nueva Rinconada". El residente indicó que en la zona hay varios tanque instalados hace años, pero esta nueva edificación estaría mal construida.

Presentan denuncian y piden presencia de autoridades

Los vecinos han acudido a la comisaría para presentar la denuncia respectiva y piden la presencia del alcalde del distrito. Además mencionan que la empresa debería colocar a personal que resguarde la zona, ya que solo se han acercado a realizar una verificación sin dar detalles.