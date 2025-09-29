Vecinos de SJL capturan, desnudan y golpean a dos delincuentes que hirieron a joven

Cansados de la inseguridad y el aumento de robos en su zona, vecinos de la urbanización Los Pinos, en San Juan de Lurigancho, decidieron hacer justicia por sus propias manos. Dos presuntos delincuentes fueron capturados, desnudados y golpeados tras asaltar a un joven que se dirigía a la estación del tren.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 p.m. del último domingo en el cruce de las calles Río Leche y Río Moches. Según testigos, los malhechores interceptaron a la víctima para arrebatarle su celular y le causaron un corte en el cuello. Al ver el ataque, varios vecinos salieron de sus casas para auxiliar al joven y lograron detener a los sospechosos.

CASI LOS LINCHAN

En medio de la indignación, los residentes golpearon a los ladrones y les quitaron la ropa, al borde de lincharlos. La tensión se prolongó por más de 20 minutos, hasta que llegó el personal de serenazgo para controlar la situación. Posteriormente, los sujetos —ambos jóvenes— fueron trasladados a la comisaría de Santa Elizabeth.

La víctima fue atendida por el corte que sufrió y su estado de salud es estable, según informaron las autoridades.

Aunque los vecinos reconocen que “la violencia no es el camino”, aseguran que su reacción fue producto de la frustración ante la falta de seguridad y la constante presencia de raqueteros en la zona. La Policía continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.