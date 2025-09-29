Casi la matan por un celular: Delincuente dispara tres veces a joven que se resistió a robo en Ate

La delincuencia en Lima no da tregua. Esta vez, una joven fue atacada a balazos por un malhechor que intentó robarle el celular cuando regresaba a su casa en Micaela Bastidas, Ate.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, la víctima caminaba con sus compras en la mano tras salir de un centro comercial cercano cuando fue interceptada por un sujeto a bordo de una motocicleta. El ladrón la apuntó con un arma y le exigió entregar sus pertenencias.

La joven, en estado de shock, trató de escapar y forcejeó con el delincuente, lo que desató su furia. El hombre descendió de la moto, la amenazó directamente en el rostro y realizó tres disparos al suelo, aparentemente con la intención de intimidarla.

Afortunadamente, ninguno de los proyectiles impactó en la víctima, quien logró huir aterrada mientras el delincuente se apoderaba de su teléfono. Vecinos de la zona, alarmados por los disparos, salieron de sus casas para auxiliarla.

ZONA SIN ILUMINACIÓN

Los residentes denunciaron que el sector es oscuro, desolado y con escasa presencia policial, lo que facilita la acción de los delincuentes. Además, señalaron que los cúmulos de basura y la falta de patrullaje convierten a la zona en un punto peligroso, especialmente por las noches.