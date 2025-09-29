Pese a comunicados: buses de Santa Catalina, Roma y Huáscar reanudan servicio en medio de ola de extorsiones

Pese a los comunicados emitidos por empresas de transporte como Santa Catalina, Roma, Huáscar y Las Flores, que anunciaban la paralización total de sus servicios por tiempo indefinido tras los recientes atentados y asesinatos de choferes, varios buses retomaron sus operaciones desde temprano este lunes.

A las 7:15 a. m., Buenos Días Perú constató en San Juan de Lurigancho que, aunque la línea 50 sí mantiene su suspensión, otras compañías decidieron reanudar sus recorridos habituales, pese al riesgo que implica trabajar en medio de la ola de extorsiones.

HABLAN LOS USUARIOS

“Estamos cansados de la inseguridad y de la inacción del gobierno. Salimos a trabajar con miedo, pero por necesidad”, dijo uno de los pasajeros entrevistados, mientras otros aseguraron que prefieren usar el Metro de Lima por considerarlo un medio de transporte más seguro.

La decisión de algunas empresas de continuar con el servicio refleja la división entre los transportistas, que denuncian amenazas constantes y la falta de garantías para operar con seguridad. Entretanto, la población sigue exigiendo acciones concretas del Estado para frenar la violencia que golpea al sector.