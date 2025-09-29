Hombre cierra su negocio por extorsiones en el Callao: "Si nos llega a pasar algo, que los atrapen"

El propietario de un local de comida rápida ubicado en la zona de San Judas Tadeo, en Los Barracones del Callao, se ha visto forzado a cerrar su negocio tras ser víctima extorsionadores quienes le exigen el pago de S/4 mil.

El afectado contó que la extorsión comenzó el pasado martes 16 de septiembre, cuando recibió un mensaje en su celular exigiendo el pago de S/4,000 mensuales ((S/2 mil a la quincena y lo restante a fin de mes).

'Malditos del Callao' detrás de ataques

Ante su negativa, los sujetos, que se identifican como los 'Malditos del Callao', enviaron una carta acompañada de balas, advirtiendo que atentarían contra el propietario, su esposa y sus trabajadores, y proporcionaron un número de teléfono para los depósitos.

"Tengo hoy a tu familiar botado y tu sabes que nosotros somos chuños, matamos mujeres, niños, nos apesta la vida", señala parte del mensaje. También grabaron un video con un arma con amenazas de muerte.

Pide garantías para su vida y amenazas previas

El afectado reveló en diálogo con Buenos Días Perú ha solicitado garantías para su vida y la de su esposa y señaló que "Si nos llega a pasar algo, que los atrapen". Según contó, la policía le habría indicado que se mantuviera "tranquilo" porque se trata de "una lacra de por allí" y que lo capturarán.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que su negocio es hostigado, ya que meses atrás delincuentes le estaban aplicando reglaje. El afectado ya ha denunciado el hecho ante la Divincri del Callao.