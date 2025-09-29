Ciudadanos opinan tras suspensión de servicio de línea 'La 50': "El gobierno no está haciendo nada"

La empresa de transportes "San Sebastián", más conocida como 'Línea 50' suspendió su servicio en debido a las constantes amenazas y extorsiones que afectan específicamente a transportistas en San Juan de Lurigancho y otros distritos.

A través un comunicado difundido en redes sociales, la empresa explicó que "no tenemos garantías para el desarrollo de nuestras actividades" y no pueden "poner en riesgo la vida de nuestros conductores y usuarios".

Ciudadanos opinan sobre suspensión del servicio

La paralización afecta significativamente a los residentes que dependen de este servicio. "La línea 50 es primordial para nosotros que vivimos en esta zona, nosotros movilizamos a nuestros hijos, nuestra familia", manifestó un conductor.

Los conductores denuncian que el gobierno "no está haciendo nada" frente a las extorsiones y asesinatos que sufren específicamente las empresas de transportes y que en muchos casos afecta a los pasajeros.

Evalúan tiempo de suspensión

La decisión contrasta con la medida que aplicaba esta misma empresa de reducir la tarifa a S/ 1 como apoyo a los vecinos desde inicios de septiembre y el mejoramiento de las vías en San Juan de Lurigancho. Cabe resaltar, que la empresa se encuentra evaluando el alcance y duración de la paralización.