Detonan explosivo en combi estacionada en el Callao: dueño asegura que atentado fue por error

Una combi fue atacada con un explosivo la madrugada de este último viernes en la urbanización 10 de Junio, en el Callao, pese a que no realizaba servicio de transporte público desde hace más de un año. El atentado ocurrió en la calle 8, cuando un sujeto se acercó al vehículo con una mecha encendida, lanzó el artefacto y provocó una fuerte detonación que alarmó a los vecinos.

El propietario de la unidad, que permanece estacionada por uso personal, aseguró que los delincuentes se equivocaron de objetivo. “Estos animales no saben ni siquiera a quién perjudicar. El carro está parado hace más de un año y medio, no trabaja. Yo no tengo nada que ver con el transporte”, declaró en exclusiva para Panamericana Noticias.

EXTORSIONADORES DIFUNDIERON VIDEO DEL ATENTADO

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el atacante encendió la mecha y lanzó el explosivo, mientras que un video del atentado fue difundido como amenaza en un chat de transportistas de la ruta Colonial 2 de Mayo, a quienes habría estado dirigido el ataque. “Van a alinearse sí o sí porque los vamos a explotar uno por uno”, se lee en el mensaje.

La víctima afirmó no haber recibido amenazas previas ni mensajes extorsivos. La comisaría de Carmen de la Legua está a cargo de las investigaciones.