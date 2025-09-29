Regresaba a su casa y encontró la muerte: mujer es asesinada tras resistirse a robo en Carabayllo

Una mujer de 50 años fue asesinada esta madrugada de un disparo en la espalda durante un aparente intento de asalto en Carabayllo. La víctima, identificada como Nancy María Carlos Pantoja, fue atacada por dos delincuentes a bordo de una motocicleta cuando regresaba a su casa tras visitar a un familiar.

Según las primeras investigaciones, los sujetos habrían intentado robarle sus pertenencias, pero la mujer se resistió al asalto, por lo que le dispararon antes de huir a toda velocidad.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes escaparon del lugar, así como a varios vecinos saliendo a la calle tras escuchar los gritos desgarradores de la víctima.

ZONA CON POCO ILUMINACIÓN

El crimen ocurrió en la avenida Los Auces, un sector descrito por los residentes como oscuro, desolado y peligroso, donde los robos son frecuentes. Los vecinos exigieron a las autoridades mejorar el alumbrado público y reforzar la seguridad.