Tras desalojo de pescadores: Gerente municipal de Chorrillos pedirá garantías por amenazas de muerte

La madrugada del último viernes 26 de septiembre se realizó un desalojo masivo en la playa Pescadores de Chorrillos, donde un grupo de pescadores ocupaba más de 16 mil metros cuadrados de áreas públicas.

Según declaraciones del gerente municipal Henry Herrera, durante el operativo los pescadores comenzaron a vocear su nombre y amenazar contra su vida, advirtiendo que "Esperemos que se vayan los verdes (policías) para poder matarte".

Herrera confirmó que recibió amenazas de muerte vía WhatsApp tras el desalojo, el segundo que se realiza este año en dicho lugar. El funcionario describió que la zona se había convertido en "un hotel de noche" y "cementerio de embarcaciones".

Devolver playa a vecinos

Asimismo, justificó el operativo señalando que buscan devolver a los vecinos una playa donde puedan practicar deportes acuáticos, describiendo el lugar como "una playa que parece una piscina" para actividades como paddle y nado.

Continuarán obras y pide garantías

Pese a las intimidaciones, la municipalidad asegura que continuará con las obras de recuperación de la playa con miras a la temporada de verano 2026. El gerente municipal anunció que presentará la denuncia correspondiente y solicitará garantías para su seguridad personal.