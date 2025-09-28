Tragedia en Comas: asesinan a balazos a mototaxista frente a su esposa e hija de 7 años

Continúan los crímenes en la capital. Un mototaxista fue asesinado la noche del último sábado frente a su esposa e hija de siete años, en el cruce de las avenidas Trapiche y San Felipe, en el distrito de Comas.

La víctima identificada como Kenji Genaro La Rosa (31), retornaba a su vivienda tras concluir su jornada laboral cuando dos sujetos armados a bordo de una motocicleta interceptaron su vehículo y dispararon en más de diez ocasiones.

Pese al violento ataque, tanto la esposa como la niña resultaron ilesas. El cuerpo del conductor fue trasladado a la Morgue Central de Lima, mientras peritos de Criminalística recogieron 12 casquillos de bala en la escena.

Inseguridad en zona e hipótesis

El crimen ha generado alarma entre los vecinos, quienes denunciaron la ola de inseguridad que golpea al distrito. "El peligro está en todos lados. Ya uno ve el peligro en la mañana, en la tarde, en la noche, y no hay tranquilidad", relató una vecina a RPP.

Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas o un ataque por encargo. La investigación quedó a cargo de la Policía Nacional, que revisará las cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar a los responsables del homicidio.