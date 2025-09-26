Roban útiles y artículos de estudios a niños de bajos recursos en SJL

En nuestro país, un PRONOEI (Programa No Escolarizado de Educación Inicial) es un servicio educativo que ofrece atención a niños y niñas de 0 a 5 años en comunidades rurales y urbano-marginales que no tienen acceso a escuelas formales.

Estas instituciones se basan en la participación comunitaria y utiliza el juego y la interacción como metodologías para promover el desarrollo infantil, integrando a la familia y a la comunidad en el proceso educativo.

Se llevaron hasta los útiles de los niños

Pero esta noble labor no es respetada por los amigos de lo ajeno, y el pasado miércoles el PRONOEI Micaela Bastidas de San Juan de Lurigancho, fue el blanco de una banda de ladrones.

Según denuncian las encargadas del PRONOEI, los ladrones ingresaron por el techo del lugar haciendo un agujero, dejando sin sus materiales de estudios e implementos como parlantes, a niños de 3 a 5 años.

Cabe señalar que, en mayo de este año también fueron víctimas de ladrones, por que tuvieron que reponer todo lo robado haciendo una inversión de casi 5 mil soles, pero todo el esfuerzo nuevamente se ve truncado con este nuevo robo a sus instalaciones.