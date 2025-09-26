Panamericana Norte: Buses “Anconeros” dejan de trabajar y realizan marcha hacia el Congreso

Desde tempranas horas de la mañana de este viernes 26 de setiembre, decenas de transportistas realizan una marcha pacífica con sus unidades para dirigirse en caravana hacia el Congreso de la República a fin de exigir medidas concretas contra la ola de extorsión que los afecta.

Los transportistas avanzaron con normalidad con sus buses en caravana, pero generando una gran congestión vehicular y malestar entre los conductores que se desplazan por la vía que ellos tomaron.

Esta caravana tiene como objetivo llegar hasta las instalaciones del Congreso no solo para expresar su malestar ante el incremento de extorsiones y asesinatos a choferes en distintas rutas de Lima y Callao, sino también para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

La medida busca llamar la atención del Estado ante la falta de respuestas concretas a los recientes atentados contra choferes de las empresas de transporte público en Lima y Callao.

POLICÍAS LES IMPIDEN EL PASO

Los manifestantes solo pudieron llegar hasta un punto en la Panamericana Norte, ya que un fuerte contingente policial les impide el paso, por lo que manifestaron su malestar.

Por su parte un representante de la PNP, indicó que los acompañaría en su marcha hacia el Congreso, pero según los transportistas, los efectivos de la ley quieren que realicen el desplazamiento a pie, cuando ellos pretenden llegar hasta el Parlamento con sus buses para generar mayor impacto en sus reclamos.

Cabe señalar que, la Asociación Nacional de Conductores del Perú anunció un paro de 48 horas para este 27 y 28 de septiembre en Lima y Callao, como medida de presión frente a la ola de extorsiones y ataques de sicarios contra al sector.