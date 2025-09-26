Surquillo: retienen a pareja dentro de carro durante 20 minutos para robarles pertenencias y contraseñas

Una pareja vivió momentos de terror tras ser asaltada dentro de su vehículo por dos delincuentes que descendieron de una camioneta 4x4 para interceptarlos. El violento atraco ocurrió en la calle Alfa Gemelo, en el distrito de Surquillo, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran cómo los ladrones llegan en un carro, estacionan detrás de sus víctimas y descienden con pasamontañas y chalecos antibalas. Uno de ellos se acerca al auto y obliga a la pareja a entregar todas sus pertenencias.

“Entraron dos tipos dentro del carro con pasamontañas, chalecos antibalas y con todas sus groserías los amenazaron. Se llevaron la llave del carro del chico”, relató la madre de la joven asaltada.

USARON UN POS DURANTE PLENO ATRACO

El asalto duró entre 15 y 20 minutos. Durante ese tiempo, los delincuentes no solo se apoderaron de celulares, dinero y objetos personales, sino que obligaron a las víctimas a revelar sus contraseñas y claves bancarias. Incluso, según el testimonio, llevaron un POS para realizar operaciones en el lugar.

“Primero te quitan todo y luego te piden las claves. En tu presencia comienzan a operar con el POS, esa es la nueva modalidad que están usando”, agregó la mujer, quien señaló que su hija y el joven se encuentran muy afectados tras el hecho.

Aunque el serenazgo y la Policía llegaron al lugar minutos después, los delincuentes lograron escapar. Según la familia, las cámaras de seguridad no lograron captar con claridad la placa del vehículo, ya que los ladrones encendieron las luces altas para cegar tanto a las víctimas como a las cámaras.

“Lo peor es que no es la primera vez. Esta modalidad se repite: las víctimas están dentro de un carro, los siguen y luego regresan para asaltarlos”, advirtió la madre.