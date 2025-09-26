Taxista muere aplastado por tolva de camión en Puente Piedra: Otra persona resultó herida

En el distrito de Puente Piedra, un hombre falleció trágicamente luego de ser aplastado por la tolva de un vehículo de carga pesada. El fatal accidente ocurrió cerca de las 2 de la tarde en la Panamericana Norte.

La víctima fue identificada como David Cruz García, de 51 años: y se desempeñaba como taxista y la fatalidad lo alcanzó cuando transportaba productos para abastecer restaurantes de la zona. Trascendió que otra persona resultó herida producto del impacto.

El conductor del camión de carga pesada fue identificado como Joel Rojas Veli, e impactó con el taxista cuando transitaba por la vía auxiliar del kilómetro 26 de la Panamericana Norte.

DETIENEN AL CONDUCTOR DE VEHÍCULO PESADO

El chofer quedó en calidad de detenido mientras duran las investigaciones de este fatal accidente.

Cabe señalar que, hasta el lugar llegó personal de emergencia para rescatar el cuerpo del taxista fallecido de los escombros. La víctima que deja tres hijos en la orfandad.