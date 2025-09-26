"No más cuotas de sangre": 160 buses de la línea Huáscar paran indefinidamente por extorsiones

Al menos 160 buses de la empresa de transportes Huáscar no salieron a operar esta mañana en San Juan de Lurigancho. Los choferes anunciaron una paralización indefinida en rechazo a las extorsiones y balaceras contra unidades y conductores.

“Esta es la única manera de protestar ante la inacción… del Ministerio del Interior, del Congreso”, dijo uno de los conductores, recordando que “ayer balearon a un compañero". Otro trabajador señaló: “Mis hijos lloran, no quieren que salga a trabajar… tenemos miedo a perder el sustento del día a día”.

Los carteles colocados en los buses resumían el reclamo: “No más cuotas de sangre”, “Gobierno cómplice”, “Los choferes también tenemos familia, merecemos vivir” y “En casa me esperan sonrisas, no lágrimas”.

Los conductores describieron el nivel de riesgo en ruta: “Salimos psicoseados a trabajar… cuando vemos dos en una moto nos asustamos”; “Suben y te matan”. Piden que el Estado deje de reaccionar solo con patrulleros y priorice operativos de inteligencia. “Con un terna va, cada carro no va a alcanzar… no tenemos suficiente policía”, señalaron a Buenos Días Perú.

VARIOS HAN RENUNCIADO

La medida impacta a usuarios de la línea C, que conecta SJL con San Martín de Porres, incluidos escolares y trabajadores. Algunos choferes afirmaron que compañeros han renunciado por temor: “Prefiero llevar algo menos a mi casa, pero no quiero que me maten”.

Los transportistas advirtieron que otras rutas “se están sumando” y reiteraron que el paro seguirá “hasta que haya respuesta” frente a la ola de extorsiones y ataques.