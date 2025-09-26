Transportistas realizan nueva protesta ante ola de extorsiones: Anuncian que irán al Congreso

La jornada de ayer, un gran numero de conductores de una empresa de transportes realizó una marcha pacífica por la avenida 9 de octubre en dirección al Congreso. La nueva protesta se realizó tras el ataque a uno de los choferes de la línea “Huáscar”, que fue baleado al interior de su unidad en horas de la madrugada.

Esta mañana, según este gremio de transportistas continuarán con la medida de protesta y hoy realizarán otra marcha hacia el Parlamento.

NUEVA MARCHA PARA EL DÍA DE HOY

En este contexto, el representante de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, en un enlace con Buenos Días Perú hizo un llamado a la unidad de su gremio y de otras empresas para participar en una nueva jornada para protestar por la ola de extorsiones y sicariato de la que son víctimas.

“Basta ya, que no sigan asesinando, basta ya, de leyes que se dictan en el Congreso a su medida, ya no podemos seguir siendo víctimas de los extorsionadores”, indicó el dirigente transportista.

También señaló que para hoy se congregan juntos a otros gremios de transportistas en un punto de Puente Piedra y luego marcharan hasta el Congreso.

Cabe señalar que, el representante de la Alianza Nacional de Transportistas confirmó que se sumarán a las protestas del colectivo “Generación Z”, que marcharían este fin de semana en rechazo a las acciones del Gobierno y el Congreso.