Recuperan espacios públicos en Playa Pescadores de Chorrillos: Acusan a comerciantes de contaminar el mar

La municipalidad del distrito de Chorrillos en coordinación con la Policía Nacional realiza un operativo en sus playas para desalojar a los pescadores y comerciantes informales que están acusados de contaminar el mar.

Desde horas de la madrugada, un fuerte contingente policial llegó hasta la playa Los pescadores de Chorrillos para desalojar a comerciantes y pescadores que ocupaban el terreno público.

Operativo en playa Pescadores

Como se recuerda en mayo de ese año, las autoridades municipales, con el apoyo de más de 300 policías, desalojaran a comerciantes informales que ocupaban 16 mil metros cuadrados de la playa Los Pescadores.

Cabe señalar que, dichos comerciantes ocupaban esa zona pública desde hace más de 60 años. El operativo se realiza ya que la municipalidad sostiene que esos terrenos son utilizados de forma informal como estacionamientos y puntos de venta de comida, sin contar con licencias.