No paran los atentados: detonan explosivo en vivienda de dueño de taller mecánico en Carabayllo

El terror volvió a apoderarse de los vecinos de Carabayllo durante la madrugada, luego de que delincuentes detonaran un artefacto explosivo en la puerta de la vivienda de un empresario dedicado a la mecánica automotriz. El ataque ocurrió en el cruce de las calles Los Ciruelos y Agustín Gamarra, en la urbanización Santa Ana, y provocó un fuerte estruendo que despertó a toda la zona.

La explosión dejó un gran forado en la puerta metálica del inmueble, el cual era utilizado como taller. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al lugar para realizar las pericias correspondientes y determinó que el artefacto utilizado habría sido dinamita.

ASEGURA QUE NO RECIBIÓ AMENAZAS PREVIAS

Lo más llamativo del caso es que el dueño de la vivienda, quien no reside en el lugar, aseguró que no ha recibido amenazas ni mensajes extorsivos. “En la cámara se aprecia que arrojaron un objeto a la puerta de mi cochera, pero yo no vivo aquí. Yo vivo en Lima”, declaró a la prensa.

La víctima, dedicada a la reparación de vehículos, manifestó su sorpresa por el atentado y no descarta que se haya tratado de un error en la dirección del ataque. La Policía Nacional continúa recabando información y revisando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.