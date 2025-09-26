Cercado de Lima: incendio en conocida galería de artesanías moviliza a múltiples unidades de bomberos

Un incendio se reportó este viernes 26 de septiembre de 2025 a las 06:07 a.m. en el cruce de las avenidas 28 de Julio e Inca Garcilazo de la Vega, en la zona de Wilson, Cercado de Lima. El fuego se originó en viviendas construidas con material noble y generó preocupación en los vecinos del área, de acuerdo con información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Amplio despliegue de emergencia

Hasta el lugar acudieron diversas compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre ellas las unidades M14-1, M8-1, M4-1, CIST-11, CIS-IV, AMB-3, ESC-83, M10-1 y M3-1. El trabajo conjunto busca controlar la propagación de las llamas, asegurar la zona y evitar daños mayores en las estructuras cercanas.

Las autoridades confirmaron que la emergencia corresponde a la categoría “incendio en estructuras – vivienda – material noble”, lo que demanda una intervención rápida para evitar que las llamas comprometan otros inmuebles de la zona altamente transitada.

Mientras continúan las labores de control, se ha solicitado a la ciudadanía no acercarse al área y respetar las restricciones de tránsito, a fin de facilitar el accionar de los equipos de emergencia. La zona permanecerá bajo supervisión hasta que se logre sofocar completamente el fuego.