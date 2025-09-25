Buenos Días Perú

25/09/2025

Acribillan a hombre en La Victoria mientras tomaba desayuno: PNP detuvo a los sospechosos del crimen

José Estrada fue asesinado a pocos metros del emporio comercial de Gamarra.



La ola de inseguridad ciudadana continúa cobrando más víctimas. Esta vez, un sicario terminó acribillando a un hombre en La Victoria, a pocos metros de Gamarra, mientras tomaba desayuno en un puesto ambulante.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del distrito, se observa, al criminal acercándose lentamente a José Manuel Estrada González (32) y ejecutó más de cinco disparos, terminando con su vida de inmediato.

Tras cometer el accionar delictivo, el criminal decidió escapar junto a su cómplice a bordo de una motocicleta, sin embargo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en apoyo de los serenos del distrito aplicaron el plan cerco.

Con el paso de los minutos y el despliegue de efectivos en puntos estratégicos, se dio con la ubicación de los presuntos hampones, quienes fueron intervenidos de inmediato. En posesión de los sospechosos se halló una pistola, municiones y celulares.


