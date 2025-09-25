Mujer que lanzó insultos racistas en el Metropolitano pide perdón: “Me avergüenzo de lo que dije”

Alejandra Argumedo, la joven que protagonizó un lamentable episodio de racismo en un bus del Metropolitano el 18 de septiembre, rompió su silencio a través de un video difundido en redes sociales. En el mensaje, ofreció disculpas públicas por los insultos que lanzó contra otros pasajeros y reconoció que sus expresiones fueron inaceptables.

“Reconozco que lo que hice estuvo muy mal. Me avergüenzo de lo que dije y asumo mi responsabilidad. Me duele haber sido parte de un acto tan dañino como es la discriminación”, declaró. Asimismo, admitió que con sus palabras hirió no solo a quienes estaban en el bus, sino también a “millones de peruanos” que se sintieron ofendidos.

UN HECHO QUE MARCA UN ANTES Y DESPUÉS EN SU VIDA, SEGÚN ELLA

Argumedo pidió perdón “desde el corazón” y afirmó que el incidente ha sido motivo de profunda reflexión. “Quiero que este error marque un antes y un después en mi vida. Espero que con el tiempo puedan verme no como la persona que solo cometió el error, sino como alguien que aprendió de él y que cambió”, expresó.

La joven señaló que más adelante dará su versión completa de los hechos, ya que —según dijo— hay detalles que se han “inventado” o “sacado de contexto”, aunque recalcó que “este no es el momento para justificarme, sino para pedir perdón.”

Finalmente, pidió respeto para su familia, que ha sido víctima de amenazas a raíz del incidente. “Yo asumo las consecuencias de lo que dije. Mi familia no tiene ninguna responsabilidad por mis actos”, enfatizó.