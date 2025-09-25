Buenos Días Perú

25/09/2025

Mujer que lanzó insultos racistas en el Metropolitano pide perdón: “Me avergüenzo de lo que dije”

Alejandra Argumedo difundió un video en el que ofreció disculpas públicas por los insultos racistas que profirió el pasado 18 de septiembre.



Alejandra Argumedo, la joven que protagonizó un lamentable episodio de racismo en un bus del Metropolitano el 18 de septiembre, rompió su silencio a través de un video difundido en redes sociales. En el mensaje, ofreció disculpas públicas por los insultos que lanzó contra otros pasajeros y reconoció que sus expresiones fueron inaceptables.

“Reconozco que lo que hice estuvo muy mal. Me avergüenzo de lo que dije y asumo mi responsabilidad. Me duele haber sido parte de un acto tan dañino como es la discriminación”, declaró. Asimismo, admitió que con sus palabras hirió no solo a quienes estaban en el bus, sino también a “millones de peruanos” que se sintieron ofendidos.

UN HECHO QUE MARCA UN ANTES Y DESPUÉS EN SU VIDA, SEGÚN ELLA

Argumedo pidió perdón “desde el corazón” y afirmó que el incidente ha sido motivo de profunda reflexión. “Quiero que este error marque un antes y un después en mi vida. Espero que con el tiempo puedan verme no como la persona que solo cometió el error, sino como alguien que aprendió de él y que cambió”, expresó.

La joven señaló que más adelante dará su versión completa de los hechos, ya que —según dijo— hay detalles que se han “inventado” o “sacado de contexto”, aunque recalcó que “este no es el momento para justificarme, sino para pedir perdón.”

Finalmente, pidió respeto para su familia, que ha sido víctima de amenazas a raíz del incidente. “Yo asumo las consecuencias de lo que dije. Mi familia no tiene ninguna responsabilidad por mis actos”, enfatizó.


