Recuperan espacios públicos tomados por lavaderos de carros por 30 años en Los Olivos

La Municipalidad de Los Olivos continúa recuperando espacios públicos mediante operativos contra el comercio informal y la invasión de áreas verdes, limpieza de residuos sólidos y arborización, con el objetivo de mejorar el orden y la transitabilidad del distrito.

Esta mañana, la autoridad edil realizó la recuperación de espacios públicos que fueron tomados por lavaderos de carros en la avenida Canta Callao.

LIBERANDO LAS VEREDAS

La avenida Canta Callao es la vía que cruza el distrito de Los Olivos, así como otros distritos del norte de Lima, y en esta parte funcionan los llamados Carwash pero en las veredas y en muchos casos sin ningún permiso municipal.

En otras palabras, lucraban con el espacio público, durante casi 30 años, donde habían realizado conexiones clandestinas de luz y agua para realizar sus operaciones como lavaderos de carros informales.

En este enlace de Buenos Días Perú sea testigo de la liberación de los espacio públicos tomados por los lavaderos de autos en esta vía en Los Olivos.