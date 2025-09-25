Surco: Nueva vía Expresa sin señales de tránsito es un peligro para la seguridad de peatones

Continúan los trabajos de la Vía Expresa Lima Sur que es el nuevo corredor vial que conecta la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, en el centro de Lima con la Panamericana Sur, y ha sido diseñada para integrar distritos como Surco, Barranco y San Juan de Miraflores.

Desde finales de septiembre de 2025, los primeros cinco kilómetros de esta vía ya están habilitados al tránsito vehicular, aunque la obra en su totalidad se está concluyendo y se espera esté lista en 2026.

Desde el viernes 19 de septiembre de 2025, los vehículos pueden circular por los primeros tramos, aunque Emape ha anunciado una apertura progresiva para completar la obra, pero sin señales de tránsito, semáforos y hasta en algunos tramos con la falta de veredas, la vía se convierte en un peligro para los peatones.

Escolares y adultos mayores lo más afectados

Los vecinos de Surco que viven en las zonas aledañas a la ampliación de la vía Expresa viven a diario una verdadera pesadilla, incluso algunos de ellos colocaron piedras para cerrar el tránsito debido a que aseguran que no hay suficientes cruces peatonales ni tampoco semáforos que fueron retirados para los trabajos en el lugar.

Cabe señalar que, debido a estos inconvenientes, los adultos mayores, niños y personas con discapacidad arriesgan su vida al intentar cruzar entre tierra, piedras y el paso acelerado de los vehículos que circulan por el lugar.