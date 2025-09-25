Exjefe Brecc Norte Francisco Rivadeneira: “Alias el Monstruo tendría vínculos con altos mandos policiales”

Tras la captura de Erick Moreno Hernández, conocido como alias "El Monstruo", en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay, se logra el encarcelamiento de uno de los criminales más buscados por la justicia peruana,

Como se sabe, Moreno es sindicado de liderar la organización criminal denominada 'Los Injertos del Cono Norte' y responde a diversos delitos, incluyendo secuestros y homicidios.

Su detención fue llevada a cabo por agentes de un grupo especial de la Policía Nacional del Paraguay, quienes, tras un trabajo coordinado de casi tres meses en colaboración con las autoridades peruanas.

¿Tendría vínculos con agentes policiales?

Pero con su captura no terminaría el trabajo de la Policía Nacional del Perú, así lo hace saber el comandante PNP (r) Francisco Rivadeneira, exjefe Brecc Lima Norte.

“En principio, contentos ya que otra vez el largo brazo de la Ley alcanza a estos delincuentes, sobre todo a los cabecillas criminales, pero también hay que alertar sobre la aplicación de estrategias conjuntas, no hay que quedarse con esta captura”, indico el exjefe Brecc Lima Norte.

Tras la detención de alias "El Monstruo", “Hay que alertar y actuar inmediatamente, ya que se viene una pelea por el dominio y otra cosa muy importante, Moreno no tiene una organización donde los sicarios pertenezcan a esta, son mercenarios que están sueltos”, agregó.

En otro momento, afirmó que por todas las pruebas tras su detención, se pude confirmar que alias "El Monstruo tendría vínculos con altos mandos policiales” y eso debe ser materia de una profunda investigación.