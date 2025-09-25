Taxista denuncia que su auto fue desmantelado dentro de un depósito municipal en Santa Anita

Un taxista identificado como Tomás Escalante denunció a la Municipalidad de Santa Anita luego de que su vehículo fuera desmantelado mientras se encontraba bajo custodia en un depósito municipal. El hombre contó que su unidad fue intervenida y llevada al depósito tras cometer una infracción de tránsito, pero al acudir a retirarla tras pagar una multa de S/ 2.575, se topó con que su auto había sido vandalizado casi por completo.

DENUNCIA CONTRA MUNICIPIO

El vehículo, que estaba estacionado originalmente en la avenida Encalada con Ferrocarril, fue llevado por inspectores municipales en 2024. Escalante no pudo pagar la multa inmediatamente debido a problemas económicos, pero tras ponerse al día en noviembre fue notificado en enero para retirar su unidad.

Sin embargo, al llegar encontró que el motor, la batería, el radiador, los faros, los asientos y gran parte del tablero habían sido retirados. “Admito mi error al estacionar mal, pero no para que me devuelvan el vehículo convertido en chatarra”, reclamó indignado.

Lo más grave es que el auto no fue almacenado dentro de un depósito cerrado, sino abandonado en la vereda, frente a un local de la comuna, donde quedó expuesto a la delincuencia. Además, el acta elaborada por la municipalidad al momento del internamiento señala que la unidad ya no tenía motor ni componentes esenciales, algo que el taxista niega y respalda con videos grabados en enero, donde se observa que el motor y otras autopartes seguían en su lugar.

“Cuando vine todavía tenía los asientos, el sistema de gas, el alternador y el tablero. Ahora no tiene ni los cables”, denunció Escalante, quien aún estaba pagando el crédito del vehículo. También aseguró que una trabajadora municipal le insinuó que pagara un soborno de 800 soles para poder “acomodar” su unidad.

El taxista presentó una denuncia policial y un reclamo formal ante el municipio, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Vecinos de la zona también señalaron que el terreno donde fue abandonado el auto no es un depósito autorizado, sino una vereda pública que ha sido ocupada ilegalmente por la comuna y donde incluso se realiza compostaje.

Escalante exige que la municipalidad se responsabilice por el robo de las piezas y por haber dejado su unidad a merced de delincuentes. “Lo mínimo es que asuman el daño. Mi vehículo era mi herramienta de trabajo y ahora no sirve para nada”, afirmó.