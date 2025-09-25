Ola de atentados en SJL: siete empresas de transporte atacadas en menos de una semana

La violencia no se detiene en San Juan de Lurigancho. En menos de una semana, siete empresas de transporte público han sido atacadas por sicarios, y las últimas víctimas fueron las líneas Huáscar y Las Flores, cuyos vehículos fueron blanco de balaceras durante la madrugada.

Según la Policía, en ambos casos los agresores se hicieron pasar por pasajeros. Una vez dentro de las unidades, dispararon contra los conductores y dejaron cartas extorsivas firmadas por la organización criminal Los Injertos de San Juan de Lurigancho.

En el ataque contra un bus de la empresa Huáscar, el conductor fue herido en el brazo y la pierna, mientras que un menor de 15 años que viajaba como pasajero recibió un impacto en la pierna por una bala perdida. Otro chofer de la empresa Las Flores también resultó herido. Los tres fueron trasladados al Hospital de Emergencias de San Juan de Lurigancho, donde permanecen estables.

MARCHAN POR SEGURIDAD

Ante la ola de violencia, unos 600 choferes de la línea Huáscar iniciaron esta mañana una caravana de protesta a lo largo de la avenida Próceres de la Independencia, con destino a la zona conocida como Caja de Agua. A diferencia de la movilización del día anterior encabezada por la empresa Santa Catalina —que bloqueó vías y fue multada por la PNP—, los transportistas aseguraron que no detendrán el tránsito ni bloquearán el ingreso al distrito, aunque exigen una respuesta inmediata de las autoridades.