Luis Vargas advierte sobre ascenso de 'Loco Joe': 'El Monstruo' cayó debilitado, pero la extorsión no se detendrá

La captura de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, ha sido celebrada como uno de los mayores golpes contra el crimen organizado en los últimos años. Sin embargo, para el periodista de Panorama, Luis Vargas, esta detención no marca el fin del terror que viven miles de peruanos. Por el contrario, revela que la estructura delictiva sigue activa y ya tiene nuevos líderes al mando.

“Es una buena captura, una captura que esperábamos todos los peruanos. Sin embargo, la posición en el mundo criminal de Erick Moreno ya estaba prácticamente debilitada”, señaló Vargas en entrevista con Buenos Días Perú. El periodista explicó que el capo fue hallado “solo, en una casa alquilada en San Lorenzo, desaliñado, con medias y short”, lo que demuestra que había perdido poder e influencia.

A diferencia de la época en que se movía con protección y conexiones en Brasil, donde operaba junto a organizaciones como el PCC, El Monstruo cayó sin resistencia. “Estamos hablando de un monstruo con tentáculos criminales que en Brasil tenía relaciones con otras bandas. El capturado ayer es uno debilitado”, sostuvo.

EL ASCENSO DE LOCO JOE

Sin embargo, el vacío de poder no significa el fin de las extorsiones. Vargas advirtió que “en este mundo criminal uno cae y diez se matan por tomar ese puesto”. Según sus investigaciones, el liderazgo ahora recae en Joe Luis Marín, alias ‘Loco Joe’, quien controla las extorsiones en Lima Norte desde Brasil. “Este es el nuevo capo de la extorsión. Maneja su organización a distancia y da órdenes para colocar bombas en negocios, cobrar cupos en obras y atacar el transporte público”, afirmó.

El comunicador recordó que Loco Joe sobrevivió a un atentado en el que recibió diez disparos y sigue operando desde el extranjero. “Necesitamos videos terroríficos, videos nunca antes vistos por la población, dice en uno de sus audios”, reveló Vargas, y destacó el nivel de violencia que buscan imponer estas mafias.

A esto se suma la influencia de alias El Jorobado, preso en Ancón 1, quien también disputa el control del territorio. Aunque debilitado, “sigue manejando parte de la organización desde prisión”, agregó.