Chofer de la empresa “Las Flores” fue atacado a balazos por extorsionadores en SJL

Un nuevo atentado contra el transporte público se registró en las calles de la capital, Esta vez en el distrito de San Juan de Lurigancho. un bus de la empresa Las Flores S.A. fue atacado a balazos.

El chofer de la unidad, identificado como Demetrio Gregorio Osorio Villegas, fue alcanzado por los disparos de los presuntos extorsionadores. El herido fue trasladado de emergencia a la clínica San Juan Bautista, donde viene recibiendo atención médica.

SICARIO SUBIÓ COMO PASAJERO A LA UNIDAD

Según el testimonio de algunos testigos, el hecho ocurrió en el paradero 16 de Las Flores, cuando un sujeto que viajaba como falso pasajero solicitó descender y, antes de bajar, abrió fuego en reiteradas oportunidades contra el conductor.

Tras el ataque, al lugar llegaron unidades policiales para iniciar las investigaciones y revisar las cámaras de seguridad de la zona, con el fin de identificar al autor de los disparos.

Por su parte, pasajeros de la ruta manifestaron su temor de seguir utilizando los buses de transporte público, debido a los continuos atentados que se vienen registrando en este distrito.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.