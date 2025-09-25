Balean bus de la línea Huáscar en SJL: chofer y menor de edad resultaron heridos

La violencia contra el transporte público no da tregua. Esta madrugada, un sicario abrió fuego contra un bus de la empresa Huáscar en plena avenida Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El ataque dejó dos personas heridas: el chofer de la unidad y un adolescente de 15 años que viajaba como pasajero.

Según las primeras investigaciones, el malhechor abordó el bus haciéndose pasar por pasajero y, tras avanzar solo una cuadra, descendió del vehículo y se acercó directamente al conductor para dispararle a quemarropa. El chofer recibió impactos de bala en el brazo y la pierna.

Pero el ataque no terminó ahí. Ya en la vía pública, el delincuente volvió a disparar contra la unidad, y una de las balas alcanzó al menor que se encontraba sentado en la parte posterior. Ambos heridos fueron trasladados al hospital de San Juan de Lurigancho, donde permanecen estables.

DEJAN CARTA EXTORSIVA

Durante la intervención, la Policía halló una carta extorsiva dejada por el atacante dentro del bus, cuyo contenido aún no ha sido revelado. Las autoridades presumen que el hecho estaría vinculado a amenazas previas contra esta empresa de transporte, que ya habría sido blanco de otros ataques similares.