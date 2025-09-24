Menor denuncia tocamientos indebidos por parte de su profesor en colegio de Comas

En el distrito de Comas, con carteles en mano los padres del colegio Cristo Hijo de Dios de la Ugel 04, exigen la salida de la directora del plantel escolar a raíz de la denuncia de una menor por presuntos tocamientos indebidos por parte del profesor que debía enseñarle sobre civismo.

Andrés Macedo Lara es el profesor sindicado por los padres como presunto agresor de la escolar, quien pese a sentirse vulnerable acudió ante la directora de la institución para denunciar al docente.

Cuando los padres de la menor acudieron al colegio se dieron con la sorpresa que la directora se acababa de ir de vacaciones. Este hecho indignó a más de un padre de familia que ahora exigen la salida de la mujer a cargo de esa institución durante los últimos 10 años.

NO ES EL PRIMER CASO DE ESTE TIPO EN ESTE COLEGIO

“El año pasado. también fue un caso igualito con un profesor y todo se quedó ahí, y también querían que se quede ahí nomás, pero ahorita como dos mamitas han denunciado y una mamita se ha puesto fuerte como madre porque nadie tiene derecho a tocar a nuestros niños” indicó una de las madres en la puerta del colegio.

Ante la denuncia al interior del colegio la Ugel se reunía con la subdirectora mientras afuera esperaban algunos profesores. Al término de la reunión representantes de la entidad educativa confirmaron que tenían conocimiento de la grave denuncia.

Cabe señalar que, la denuncia de este caso ya se encuentra en la comisaria del sector, en tanto los padres de familia exigen la salida de la directora de la institución educativa.