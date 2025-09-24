Intervienen puente en las riberas del río Rímac en Carmen de la Legua tomado por personas de mal vivir

La vía del puente Fernando Belaunde Terry, es la infraestructura que une el distrito de San Martín de Porres de Lima con Carmen de la Legua-Reynoso en el Callao sobre el río Rímac.

Esta ruta es la más rápida para llegar al Aeropuerto Jorge Chávez y a hospitales como el Negreiros, pero desde hace años esta infraestructura se ha convertido en una zona peligrosa, donde personas de mal vivir frecuentan y hasta habitan en parte del puente.

Para ponerle un alto a este mal, esta mañana se realizó un "operativo" en la zona de Carmen de la Legua que da con el puente Belaunde para combatir la delincuencia y regular el tránsito manteniendo el orden y sacando a estas personas que cementen delitos como robos en las zonas aledañas a la ribera del río Rímac.

Se incautaron armas usadas por los delincuentes

Durante el operativo se incautaron cuchillos y otro tipo de artefactos cortantes, como navajas y hasta peladores de verduras, que son utilizados por estos sujetos para cometer sus delitos.

También fueron destruidas las covachas que eran usadas por estas personas de mal vivir en las riberas del río, que son utilizadas como escondites para delincuentes y focos de venta de drogas, las que se han convertido en un problema recurrente para la seguridad ciudadana, llevando a estos operativos municipales para su erradicación.