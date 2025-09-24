La búsqueda y el hallazgo de la niña de 11 años desaparecida en SJL: presunto captor fue detenido

Fueron más de 40 horas de angustia, búsqueda incansable y críticas a la demora policial hasta que, finalmente, la familia volvió a abrazar a Madeline T., la niña de 11 años que el domingo 21 salió de su casa en San Juan de Lurigancho y fue vista caminando junto a un hombre en las cámaras de seguridad del sector. Vestida con una polera distinta a la que llevaba al salir, la menor llegaba todavía aturdida, pero aferrada a su madre: la calma empezó a regresar.

Todo comenzó la tarde del domingo cuando la menor, tras comprar en una panadería y pasear con su mascota, fue captada por cámaras junto al hombre ahora identificado como Jonathan Lainez Moncada. Según la denuncia de la familia, el sujeto habría contactado a la niña a través de juegos en línea como Free Fire y redes sociales, y la habría convencido para encontrarse con él presuntamente como “amigo de juego”.

La desesperación llevó a la familia a acudir a la Dirincri, pero denuncian que en las primeras horas no recibieron la respuesta inmediata que esperaban. “El tiempo es vital”, dijo un familiar ante cámaras; por eso el padre decidió continuar la búsqueda por su cuenta durante la madrugada, y recorrió diferentes distritos y puntos donde podrían haberla llevado.

ASÍ LA ENCONTRARON

Gracias a la difusión masiva de la fotografía de la menor y al trabajo de vecinos y parientes, la búsqueda dio frutos: un alferes de la comisaría de Santa Clara recibió la alerta de un ciudadano y localizó a la menor en una custer junto al detenido. La intervención policial permitió la detención del hombre y la rápida reunificación de la niña con su madre.

En declaraciones a la prensa, la niña, aún nerviosa, reconoció que había conocido a “una amiguita” en TikTok y que había conversado por el juego. La familia, exhausta pero aliviada, agradeció a quienes colaboraron en la difusión y reclamó mejoras en los protocolos de actuación para que la policía actúe con mayor rapidez en casos similares.

El detenido rindió declaración ante la policía; fuentes policiales informaron que la investigación continuará para establecer las circunstancias exactas del encuentro, si hubo chantaje o engaño y si existen otras posibles víctimas. La prioridad ahora, indicaron, es garantizar la atención psicológica y el acompañamiento para la menor y su familia.