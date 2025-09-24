Intentan estafar al imitador de Marc Anthony con falso bono del Gobierno y camioneta

Una nueva modalidad de estafa, esta vez a través de WhatsApp, tuvo como blanco a Sebastián Salazar, conocido imitador de Marc Anthony en Breña. Los delincuentes intentaron convencerlo de que había sido beneficiado con un bono de S/ 75,000 y una camioneta 4x4, supuestamente entregados por el Gobierno y avalados por el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde.

INCLUSO USARON IA

El artista recibió mensajes y documentos falsificados con sellos y firmas, donde se le pedía enviar fotos de su DNI por ambos lados para continuar con el trámite. Incluso le mostraron imágenes y videos de camionetas en exhibición, creados con inteligencia artificial, para que eligiera el color de su supuesto premio.

El engaño quedó al descubierto cuando empezaron a exigirle un depósito de S/ 140 por supuestos gastos notariales. “Me pareció sospechosa la insistencia, querían que pagara en menos de 48 horas o perdía el premio”, contó Salazar, quien finalmente no cayó en la trampa.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse alerta, desconfiar de premios inesperados y no compartir documentos personales por redes sociales ni aplicaciones de mensajería.